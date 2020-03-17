 

В коде iOS 14 обнаружили данные о смартфоне iPhone 9 Plus

17.03.2020, 12:40, Новости дня

Пользователям стали доступны новые сведения о предстоящей новинке смартфоне iPhone 9 Plus.

Аппарат относится к числу недорогих устройств, что придается ему больший интерес у потенциальных покупателей. Вместе с тем детали гаджета обнаружены в коде к операционной системе iOS 14. Эксперты высказали предположение, что смартфон получил увеличенные габариты, тогда как отличия коснутся камеры и процессора.

Смартфон по производительности будет схож с моделью iPhone 8 Plus, доступной в продаже. Размер дисплея составит 5,5 дюймов, а основная камера будет состоять из двух объективов. В свою очередь, цена нового смартфона iPhone 9 может достичь 400 долларов, а улучшенная версия Plus будет продаваться за 500 долларов.



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