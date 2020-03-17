На фоне мрачных прогнозов для США Белый дом опубликовал более строгие рекомендации по коронавирусу

17.03.2020, 12:29, Новости дня

Белый дом опубликовал новые более строгие рекомендации, направленные на борьбу с распространением коронавируса в стране, пишет The New York Times. Власти США пошли на этот шаг, по всей видимости, из-за результатов исследования, проведённого британскими учёными, которое показало, что в случае, если Соединённые Штаты не пойдут на серьёзные меры, то в стране может погибнуть до 2,2 миллионов человек.



Reuters

Власти США опубликовали для американцев новые федеральные рекомендации, которые резко ограничивают деятельность жителей Соединённых Штатов, пишет The New York Times. Похоже, это шаг основан на мрачном докладе британских учёных из Имперского колледжа Лондона, предупредивших о том, что в случае, если правительство и граждане не предпримут шаги, направленные на сдерживание коронавируса и на пресечение новых случаев заражения, то в Америке от болезни могут умереть до 2,2 миллионов человек.

Согласно этому документу, чтобы обуздать эпидемию, в США должны быть приняты серьёзные ограничения на работу, школьные занятия и общественные собрания до тех пор, пока не станет доступной вакцина от коронавируса. Однако на это может уйти до 18 месяцев. Британские исследователи предупредили, что такие шаги повлекут за собой огромные расходы, которые также могут повлиять на здоровье граждан. Тем не менее они пришли к выводу, что «в настоящее время это единственная жизнеспособная стратегия».

Белый дом в своих рекомендациях призвал американцев избегать собраний более 10 человек. Это позиция предусматривает более серьёзное ограничение, чем опубликованные в воскресенье рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым собрания не должны быть больше 50 человек.

Белый дом также рекомендовал американцам работать из дома, избегать ненужных походов по магазинам и воздерживаться от обедов в ресторанах. Некоторые штаты и города уже ввели более строгие меры, в том числе закрытие предприятий.

Координатор рабочей группы по борьбе с коронавирусом при администрации США Дебора Биркс, отвечая на вопрос о том, что привело к изменению позиции Белого дома, заявила, что это связано с новой информацией, почерпнутой из модели, разработанной в Великобритании.

«Наибольшее влияние в рамках этой модели имело социальное дистанцирование, маленькие группы, а также отказ от выхода в свет большими группами», — отметила доктор Биркс.

«Самым важным там было то, что если один человек в семье заражается, то живущие в доме на 14 дней помещают себя на карантин, поскольку это на 100% останавливает передачу болезни за пределы дома», — добавила она.

Слова Биркс совпадают с выводами британских исследователей из Имперского колледжа Лондона. Главный автор доклада профессор эпидемиологии Нил Фергюсон заявил в интервью, что его команда приблизительно неделю назад поделилась с рабочей группой Белого дома результатами моделирования болезни, а ранняя копия отчёта была отправлена администрации Трампа в прошлые выходные.

По словам Фергюсона, исследовательская группа также поделилась с CDC оценками смертности, в том числе информацией о том, что в наиболее уязвимой возрастной группе — 80 лет и старше — от коронавируса могут умереть 8-9% заразившихся, пишет The New York Times.