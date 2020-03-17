 

Мособлсуд приговорил «шамана» с тройным гражданством по наркотической статье

17.03.2020, 12:28, Новости дня

Мособлсуд приговорил «шамана» Даниэля Диас-Струкова, имеющего гражданства России, Перу и Испании, к семи годам лишения свободы за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил приговорить Диас-Струкова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение суда.

Ранее присяжные признали Диас-Струкова виновным только в хранении наркотиков, оправдав по обвинению в попытке контрабанды и покушении на сбыт. В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить ему 9,5 лет колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей и принудительное лечение от наркозависимости в колонии.

Три года назад Диас-Струков, получивший в Перу соответствующие навыки, чтобы называть себя знахарем и целителем, был задержан в аэропорту Шереметьево с 11 бутылками вещества, которое он назвал «кровью дракона». Экспертиза показала, что это сильнодействующий галлюциноген, запрещенный в России.

В ходе обыска в его квартире обнаружили кокаин и психотропные вещества, которые, по-словам «знахаря», были необходимы для исцеления людей.



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