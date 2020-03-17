Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавируса

17.03.2020, 12:28, Новости дня

Американского актера Тома Хэнкса и его супругу Риту Уилсон, у которых ранее выявили коронавирус, выписали из больницы в Австралии после прохождения курса лечения, сообщил их сын Чет Хэнкс.

«Их выписали из больницы, они все еще находятся на карантине, разумеется, но они чувствуют себя намного лучше», – сообщил Чет Хэнкс в Instagram.

Также он пожелал всем, кого затронул коронавирус, скорейшего выздоровления. Кроме того, он призвал не поддаваться панике и скупать продукты.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс и его супруга прошли курс лечения от коронавируса.

12 марта актер сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.