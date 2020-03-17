Госдума приняла поправки об уголовном наказании за нарушения на общероссийском голосовании

17.03.2020, 12:12, Новости дня

Госдума приняла во вторник закон об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию.

Авторами проекта об ответственности за нарушения на голосовании стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

Изменения привносятся в несколько статей Уголовного кодекса.

Согласно предложению, предусмотренные действующим законодательством санкции за нарушения на выборах распространятся на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Уголовное наказание предусматривает штрафы и заключение до четырех лет лишения свободы.

Также проект вносит новую процедуру – общероссийское голосование.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону.