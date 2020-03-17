Коронавирус помогает мошенникам красть деньги у россиян

17.03.2020, 12:11, Разное

Любая напряженная обстановка дает неблагочестивым людям возможность нажиться. Появились данные о том, что пандемия коронавируса помогает мошенникам красть деньги у российских граждан.

По данным телеканала “360”, злоумышленники делают рассылки через соцсети и СМС, призывая помогать бороться с инфекцией. Для этого якобы необходимо перечислить определенную сумму на тот или иной счет. Специалисты призывают россиян быть бдительными, пишет РИА ФАН.