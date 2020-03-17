 

Катя Лель приложила Первый канал

17.03.2020, 12:11, Разное

Как оказалось, звездная мать против. Катя не скрывает, что скептически относится к подобного рода шоу. Если наследница изъявит желание участвовать в проекте “Голос.Дети”, Лель просто-напросто не пустит ее.

Такое негативное отношение связано со скандалом, который случился после участия в программе дочери Алсу. На девочку обрушился шквал критики, а ее родителей обвинили в фальсификации результатов.

По мнению Кати, произошедшее нанесло сильную травму маленькой Микелле. Звезда переживает, что ее дочь может постигнуть та же участь, поэтому хочет огородить девочку от этого.

“Считаю, что там борьба. Это все игра, политика. Я не верю во все это”, – призналась Лель в интервью ютуб-шоу “Слушай, расскажи!”.

Примечательно, что наследница исполнительницы развивается одновременно в нескольких направлениях. На этом, естественно, настояла ее родительница.

Лель хочет, чтобы дочь смогла попробовать себя везде и самостоятельно выбрать, что ей по душе. Девочка не только ходит в музыкальную школу, но и занимается теннисом, гимнастикой и танцами.



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