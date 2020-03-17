Флагман Motorola Edge+ выйдет с камерой на 108 Мп

17.03.2020, 12:11, Разное

На просторах интернета появились снимки и рендер нового флагманского телефона Motorola Edge+. Аппарат примечателен своими камерами с главным датчиком 108 Мп.

Изображения недавно появились на портале Slashleaks, где модераторы публикуют «живые» кадры предстоящих к выходу новинок. Согласно имеющейся информации, очередной флагман Motorola, который выйдет под новым наименованием Edge+, получил основной датчик камеры с разрешением 108 Мп, который обладает оптической стабилизацией. Также стоит отметить наличие камеры на 16 Мп с ультраширокоугольным объективом и телевик на 8 Мп с трехкратным зумом.

На продемонстрированных кадрах «фронталка» находится в левом верхнем углу дисплея, но диаметр выреза у нее больше, нежели на первых рендерах, в связи с чем он смотрится гораздо реалистичнее. По еще неподтвержденным данным, Motorola Edge+ выйдет на рынок с экраном диагональю 6,5-6,8 дюйма, «оперативкой» в 8 Гб/12 Гб и аккумулятором 5170 мАч. Отмечается присутствие операционной системы Android 10, разъемов 3,5 мм и USB-C.