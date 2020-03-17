Новый складной смартфон Xiaomi первым на рынке получит выдвижную камеру

17.03.2020, 12:11, Разное

Пользователь соцсети Twitter поделился патентными изображениями, демонстрирующими необычный смартфон от разработчиков из Xiaomi. Речь идёт о девайсе со сгибающимся дисплеем, оснащенным выдвижной камерой.

Не секрет, что китайская компания старается не отставать от двух других лидеров рынка Android-смартфонов – Samsung и Huawei в плане внедрения различных вариантов устройств. В 2019 году Xiaomi даже продемонстрировала модель, складывающуюся в двух местах, но она по-прежнему не выпущена. Данный смартфон в сложенном положении огибается экраном, как в случае с Huawei Mate X. В левой части корпуса также можно заметить одну большую кнопку.

Что касается ключевой особенности гаджета, то это, определенно, выдвижная камера, ведь на рынке пока нет подобных устройств. Благодаря данному решению максимально уменьшается размер рамок по периметру дисплея. Стоит добавить, что компания работает над многими прототипами, поэтому не исключено, что девайс доберется до продаж уже в другом состоянии.