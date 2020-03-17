Microsoft запустила сайт с информацией по пандемии коронавируса

17.03.2020, 12:10, Разное

На домене поисковой системы Bing сотрудниками корпорации Microsoft была размещена интерактивная карта с информацией о пандемии коронавируса COVID-19. Сайт указывает свежую и проверенную информацию о подтвержденных случаях заболевания.

Помимо этого, фиксируется число летальных исходов, а также выздоровевших людей. Сведения приводятся по многим странам: к примеру, в Китае зафиксировано около 80 000 случаев, следом располагается Италия – здесь 24 тысячи заболевших, Иран занимает третью позицию с результатом в 15 000 инфицированных.

Сведения, указанные на сайте, предоставляются Всемирной организацией здравоохранения, аналитические данные также предоставляются американскими и европейскими специалистами. В Российской Федерации на сегодняшний день зафиксировано более 90 случаев заражения коронавирусом.