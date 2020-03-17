 

После 12-дневной медитации в пустыне: Джаред Лето только узнал о пандемии коронавируса

17.03.2020, 12:05, Разное

По словам 48-летнего Джареда Лето, он был шокирован тем, какие масштабы принял коронавирус.

Вау. 12 дней назад я начал медитацию в тишине посреди пустыни. Мы были полностью изолированы от мира. Никаких телефонов, средств коммуникации. И даже не подозревали, что происходит за пределами этой пустыни. Все так изменилось… Я получаю сообщения от друзей и родственников и начинаю все понимать, – написал Джаред у себя в Twitter.

Джаред ЛетоЛето также пожелал всем здоровья и выразил надежду, что его подписчики в порядке.

Отправляю вам позитивную энергию. Оставайтесь дома в безопасности, – написал он.

Напомним, уже больше 20 лет Джаред Лето занимается духовным практиками, медитацией, йогой и не ест продукты животного происхождения. Именно это, по словам актера, позволяет ему быть здоровым и выглядеть на десять лет моложе.

Джаред ЛетоПо последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, число заразившихся коронавирусом в США превысило 4,6 тысяч, умерших – 85 человек.



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