Культурную жизнь отправили на карантин: организаторы Met Gala все-таки испугались коронавируса

17.03.2020, 12:05, Разное

Пандемия уже изрядно подпортила культурную повестку этого года – отменяются премьеры фильмов и театральных спектаклей, съемки картин и репетиции постановок, большие и маленькие музыкальные концерты, приезды звезд, целые фестивали и фэшн-показы. Главный праздник моды – Бал Института костюма, или Met Gala, запланированный на 4 мая, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили представители музея Метрополитен. Видимо, теперь дату объявят только тогда, когда закончится пандемия.

До 4 апреля закрыт и сам Метрополитен музей. Напомним, недавно у двоих его сотрудников были обнаружены симптомы коронавируса. Похоже, он будет закрыт еще долго, поскольку по внутренней информации, которую получили сотрудники музея, все мероприятия будут отменены до 15 мая.

Что касается других стран, сегодня, 17 марта, по традиции должен был пройти парад, посвященный Дню святого Патрика, но правительство Ирландии его отменило. Для зрителей США уже закрылись Карнеги-Холл, Ла Скала и многие другие культурные заведения. В России Большой театр перестал устраивать премьеры и показывать спектакли и концерты зрителям до 10 апреля, поскольку по распоряжению мэра Москвы в помещении теперь не может находиться более 50 человек.

Из соображений безопасности не пройдет премия Nickelodeon Kids Choice Awards, которая должна была состояться 22 марта в Лос-Анджелесе. Один из крупнейших фестивалей мировой киноиндустрии CinemaCon, который должен был пройти в Лас-Вегасе с 30 марта по 2 апреля, также отменен по причине коронавируса. Не состоится и традиционный фестиваль электронной музыки во французских Альпах Tomorrowland. Сообщалось также о переносе фестиваля Coachella, в лайн-апе которого были заявлены Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Лил Узи Верт, Дензел Карри, российская группа “Ленинград” и другие артисты. South by Southwest (SXSW) – крупнейшее ежегодное мероприятие, которое собирает “под одной крышей в Остине, штат Техас, технологии, музыку и искусство, тоже отменили.

Понятно, что организаторам культурных мероприятий придется вернуть деньги посетителям за купленные билеты, а значит, они понесут большие убытки, что ставит под угрозу само их существование после завершения эпидемии.