 

Виктор Чумак подал в отставку

17.03.2020, 12:02, Новости дня

17 марта заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

В опубликованном документе указано, что Чумак просит новоназначенного генпрокурора Ирину Венедиктову уволить его не только с должности заместителя генпрокурора, но и из органов прокуратуры.

Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував.

Posted by Віктор Чумак on Teisipäev, 17. märts 2020

До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора.

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором, до этого она была врио директора Государственного бюро расследований.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Продажа воды в Крым будет сдачей национальных интересов Украины – активист Гданов

21.01 / Массовое захоронение убитых нацистами детей нашли под Псковом

18.02 / Регионы начали внедрять технологии постройки Крымского моста

16.01 / Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

10.01 / Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

17.02 / Сосед рассказал об убившем жену многодетном отце из Подмосковья

13.01 / Автоновости: АвтоВАЗ отрапортовал о рекорде продаж

11.02 / Пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

18.01 / BMW представит в Женеве электрический концепт BMW i4

28.01 / Трамп предложил разместить столицу Палестины «за ограждением» Иерусалима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика