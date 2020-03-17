Виктор Чумак подал в отставку

17.03.2020, 12:02, Новости дня

17 марта заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

В опубликованном документе указано, что Чумак просит новоназначенного генпрокурора Ирину Венедиктову уволить его не только с должности заместителя генпрокурора, но и из органов прокуратуры.

Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував. Posted by Віктор Чумак on Teisipäev, 17. märts 2020

До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора.

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генеральным прокурором, до этого она была врио директора Государственного бюро расследований.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.