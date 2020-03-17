 

Рада поддержала назначение на пост министра экономики топ-менеджера из компании Бахматюка

17.03.2020, 12:02, Новости дня

Верховная Рада сегодня поддержала кандидатуру Игоря Петрашко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Его назначение поддержали 243 народных депутата.

Кандидатуру Петрашко предложил на рассмотрение Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал нового министра одним из лучших экономистов Украины. Премьер также сказал, что Петрашко имеет “мощный менеджерский опыт”, потому что последние годы управлял компанией с 30 тысячами сотрудников.

В своей речи новый министр сказал, что намерен вести политику поддержки украинского производителя в условиях закрывающихся европейских рынков на фоне эпидемии коронавируса, а также создать фундаментальные условия для украинского бизнеса. 

С апреля 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге “Укрлендфарминг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

07.02 / Общество: Зачем РФ и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы

26.01 / Отец оставил двоих сыновей в Шереметьево

29.01 / Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева

12.02 / “Вопрос дней”. Гончарук сказал, что задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков

18.02 / China Daily подметила новый российский тренд – меньше водки — больше жизни

03.02 / Libération – «косовары чувствуют, что их предали» — за 12 лет ЕС так и не отменил визы

05.02 / Появились первые сведения о смартфоне Redmi Note 9

07.03 / Первый москвич, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

08.02 / Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика