Рада поддержала назначение на пост министра экономики топ-менеджера из компании Бахматюка

17.03.2020, 12:02, Новости дня

Верховная Рада сегодня поддержала кандидатуру Игоря Петрашко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Его назначение поддержали 243 народных депутата.

Кандидатуру Петрашко предложил на рассмотрение Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он назвал нового министра одним из лучших экономистов Украины. Премьер также сказал, что Петрашко имеет “мощный менеджерский опыт”, потому что последние годы управлял компанией с 30 тысячами сотрудников.

В своей речи новый министр сказал, что намерен вести политику поддержки украинского производителя в условиях закрывающихся европейских рынков на фоне эпидемии коронавируса, а также создать фундаментальные условия для украинского бизнеса.

С апреля 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге “Укрлендфарминг”.