Почти 3,4 тыс. украинцев прибыли в Украину из Польши, около 2 тыс. попросили об эвакуации

17.03.2020, 12:02, Новости дня

В Украину из Польши эвакуированы почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств. Об этом 17 марта проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

“С 00.00 16 марта по 6.00 17 марта выделенными органами местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: “Ягодин-авто” (с польской стороны – “Дорохуск”) – 890 украинцев, “Рава-Русская” (“Хребенне”) – 1550 человек, “Краковец” (“Корчева”) – 950 человек”, – рассказали в пресс-службе.

В Госпогранслужбе добавили, что эта работа будет продолжаться.

17 марта посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал “Укринформу”, что почти 2 тыс. граждан Украины заполнили на сайте посольства в Польше специальный формуляр для эвакуации.

“Примерно 2 тыс. граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой”, – сказал посол.

При этом он не исключил, что часть этих граждан уже могли самостоятельно выехать в Украину.

По словам Дещицы, сейчас прорабатывается вопрос организации специального авиарейса из Варшавы. Кроме того, рассматривается возможность вывоза украинцев поездом – как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

“Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд “PKP Intercity”, а уже из Перемышля – поезд “Укрзалізниці”, – пояснил он.

Для этого необходимо соответствующее решение правительства Польши, поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с МИД и министерством инфраструктуры страны.

По состоянию на утро 17 марта в Польше коронавирусом заразилось 205 человек, пять из них умерли, сообщает Wprost. С 15 марта Польша приостанавила международные пассажирские железнодорожные и авиасообщения и запретила въезд в страну иностранцам.

В Украине с 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 17 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.