 

Турция планирует купить еще одну партию зенитных ракетных комплексов “Триумфов”

17.03.2020, 11:55, Новости дня

Россия и Турция могут подписать еще одни контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, новое соглашение предполагает участие турецкой стороны в сборке ЗРК.

Сейчас новый договор находится на "достаточно серьезной стадии", отметил Шугаев, почти все технические вопросы решены. Это взаимовыгодная сделка, которая отвечает национальным интересам России, добавил глава ФСВТС.

Что касается уже приобретенных комплексов, то все их элементы заказчик получил, специалисты подготовлены. Когда С-400 встанет на боевое дежурство, решать Анкаре.

Напомним, Турция объявила о покупке российских комплексов С-400 "Триумф" в конце 2017 года. Сделка вызвала недовольство в США: Вашингтон потребовал отказаться от ЗРК, однако Анкара не послушала союзника по НАТО. После этого Соединенные Штаты приостановили участие Турции в программе самолета пятого поколения F-35.

В заключении Шугаев рассказал о торговле оружием в минувшем году. Так, в 2019 году РФ заключила оборонных контрактов на 17 миллиардов долларов. Общий портфель экспортных заказов достиг 55 миллиардов долларов.



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