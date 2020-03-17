 

КХЛ определила четверку лучших хоккеистов 1/8 финала Кубка Гагарина

17.03.2020, 11:55, Новости дня

В Континентальной хоккейной лиге определились лучшие игроки 1/8 финала Кубка Гагарина. Одним из четырех лауреатов стал шведский нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк. Он признан лучшим нападающим первого раунда плей-офф КХЛ.

Шведский хоккеист уфимцев вместе со своей командой одержал четыре победы из шести сыгранных матчей против омского "Авангарда". В них Умарк набрал 12 очков, из которых один гол и 11 результативных передач.

Лучшим вратарем назван Харри Сятери из "Сибири", одержавший четыре победы из пяти в серии против "Автомобилиста". Дважды он завершал встречи с нулем пропущенных шайб. Защитником раунда признан Филип Ларсен из "Салавата", набравший четыре очка (1+3) в шести матчах против "Авангарда". Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу уфимцев.

Новичком же 1/8 финала Кубка Гагарина определили Артема Минулина из магнитогорского "Металлурга". В серии против "Барыса" 21-летний хоккеист стал автором двух передач и одного гола.



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