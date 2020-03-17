 

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

17.03.2020, 11:55, Новости дня

Между Россией и Финляндией из-за ситуации с коронавирусом временно прекращается движение пассажирских поездов.

Скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут ходить до 18 марта. Последний поезд отправится из Питера в 20:30, из финской столицы – в 19:00. Последний поезд "Лев Толстой" из Хельсинки в Москву выедет 18 марта в 17:44.

Пассажирам полностью вернут деньги за билеты, сообщили "Интерфаксу" в VR Group (Финские железные дороги).

Граница между Финляндией и Россией будет закрыта как минимум до 13 апреля. Изменения не затронут грузовые перевозки по железной дороге.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

12.03 / Политика: Путин должен продолжать большую геополитическую игру

02.02 / Вступил в силу закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства

13.02 / Житель Башкирии запечатлел продавца шаурмы, мывшего ноги на рабочем месте

26.02 / “Барселона” съездила в Неаполь за лигочемпионской ничьей

24.02 / Украинские военные провели стрельбы в Азовском море

31.01 / Предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с Помпео

06.02 / Карельского министра задержали за взятку

06.02 / Рада отказалась отменить закон об ограничении обучения на русском языке

30.01 / Бесланцам, пострадавшим при теракте, окажут дополнительную поддержку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика