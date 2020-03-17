Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

17.03.2020, 11:55, Новости дня

Между Россией и Финляндией из-за ситуации с коронавирусом временно прекращается движение пассажирских поездов.

Скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут ходить до 18 марта. Последний поезд отправится из Питера в 20:30, из финской столицы – в 19:00. Последний поезд "Лев Толстой" из Хельсинки в Москву выедет 18 марта в 17:44.

Пассажирам полностью вернут деньги за билеты, сообщили "Интерфаксу" в VR Group (Финские железные дороги).

Граница между Финляндией и Россией будет закрыта как минимум до 13 апреля. Изменения не затронут грузовые перевозки по железной дороге.