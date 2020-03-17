 

Ведущую роль в распространении COVID-19 играют люди, которые не знают, что инфицированы

17.03.2020, 11:53, Новости дня

Ведущую роль в распространении COVID-19 играют инфицированные люди, которые не знают о своей болезни. Массовая диагностика и карантинные меры помогают сократить количество недиагностированных случаев болезни и замедлить распространение инфекции. Об этом рассказывает новое исследвоание, опубликованное в журнале Science.

Международная группа исследователей использовала компьютерные модели, чтобы симулировать распространение инфекции COVID-19 в Китае в январе 2020 года. Для моделирования были использованы данные о зарегистрированных с 10 по 23 января случаях заболевания в 375 китайских городах.

Согласно полученным данным, распространение коронавируса в Китае не могло быть объяснено лишь известными случаями болезни. Моделирование указывает, что недиагностированными в то время оставались 86% случаев инфекции.

«Стремительный рост количества случаев COVID-19 был связан с людьми, у которых были недиагностированные легкие или бессимптомные формы болезни», – сказал Джеффри Шеймен (Jeffrey Shaman) из Колумбийского Университета, соавтор исследования.

Ученые обнаружили подтверждение тому, что инфицированных людей с легкими симптомами, которым не был поставлен диагноз, было очень много, и они действительно эффективно распространяют болезнь. Они подчеркнули, что такая «невидимая» передача и в будущем будет оставаться крупнейшей проблемой при борьбе с инфекцией.

Согласно новым данным, люди с легкими симптомами, которым не был поставлен диагноз, были примерно в два раза менее заразными по сравнению с теми, у кого был подтвержден диагноз COVID-19. В то же время, именно незарегистрированные инфицированные люди становились источником 79% диагностированных случаев болезни.

Резкое сокращение заболеваемости COVID-19 в Китае, указывают ученые, было связано со снижением количества неучтенных заболевших людей и строгими карантинными мерами. Авторы исследования пишут, что это подчеркивает необходимость массового обследования на инфекцию.

«Повышенная осведомленность об инфекции, увеличение использования индивидуальных средств защиты и ограничение на путешествия помогли снизить общую силу инфекции. Но неясно, будет ли этот успех достаточным, чтобы остановить инфекцию», – рассказал Шеймен.  



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