 

Эксперты объяснили причины прекращения дела против российского «Конкорда» в США

17.03.2020, 11:51, Новости дня

«Мир меняется на глазах, и прежние идеологические споры уходят в прошлое», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Так он прокомментировал прекращение дела против российской компании «Конкорд», которую обвиняли в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Дело компании «Конкорд» нужно рассматривать в глобальном контексте. Есть определенные глобальные вызовы, глобальные проблемы, которые невозможно решить без участия России. Мы присутствуем при серьезном переломе, похожем на мировые войны, в результате которого многое уйдет на второй план. На фоне разворачивающихся в мире событий никого не должно волновать, вмешались ли «русские хакеры» в выборы или нет»,  – подчеркнул политолог-американист Борис Межуев.

Ранее стало известно, что в США суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса против  российской компании  «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Напомним, в середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан РФ и трех российских организаций обвинения в якобы имевших место попытках вмешаться в американские политические процессы и ход кампании, в которой победил Дональд Трамп. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора.  Планировалось, что процесс по делу «Конкорд менеджмент и консалтинг» в суде округа Колумбия начнется в апреле.

Американская прокуратура просила суд прекратить процесс, поскольку власти пришли к выводу, что «дальнейшее производство по делу «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности».

Главным в электоральной гонке-2020, в отличие от прошлых выборов станет не вопрос, кто сможет «сделать Америку снова великой», а кто сможет сделать мир более безопасным, прогнозирует Межуев.  «Демократы и республиканцы будут показывать, что именно они в большей степени способны к этому, – подчеркнул собеседник. – У каждой из сторон есть аргументы в свою пользу. Дональд Трамп не доводил дело до конфликта с Россией, демократы не доводили дело до конфликта с Ираном, с Европой и в меньшей степени с Китаем. Победит тот, кто сможет показать способность к мировой солидарности, умение координировать усилия мировых государств».

Эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, напротив, ожидает, что фобию «российского вмешательства» продолжат эксплуатировать и на нынешних выборах. «Сегодня история повторяется. Бывший вице-президент Джо Байден, который борется за выдвижение от демократов,  заявляет о том, что РФ якобы вмешивается в избирательную гонку на стороне его оппонентов», – сказал Домрин газете ВЗГЛЯД.

Напомним, что Байден становится одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов. Во вторник стало известно, что бывший вице-президент выигрывает на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон (на праймериз 2016 избиратели отдали предпочтение Берни Сандерсу, ему же прочили победу и на этот раз). Ранее Байден обошел Сандерса еще в четырех штатах – Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо. Заметим, что в штате Огайо праймериз отменяются из-за чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.



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