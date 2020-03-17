Российские военные провели противодиверсионные учения на базе в Тартусе

17.03.2020, 11:43, Новости дня

Российские военнослужащие провели учения по противодействию диверсантам в пункте базирования Черноморского флота (ЧФ) в сирийском порту Тартус, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам (ПДСС) «провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

По условиям учений экипаж дежурного противодиверсионного катера «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение.

Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.

При этом цель была заблокирована в акватории бухты.

Условные диверсанты оказали сопротивление, но были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.

В учениях приняли участие шесть катеров типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 50 военнослужащих.

Напомним, в декабре российские и сирийские моряки провели первые совместные учения.