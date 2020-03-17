Росавиация предупредила о рисках банкротств перевозчиков

17.03.2020, 11:43, Новости дня

Ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из РФ может привести к банкротству ряда авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации», – цитирует ТАСС Нерадько.

Он также заявил, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца могут превысить 100 млрд рублей.

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются – свыше 100 млрд рублей», – сказал он.

Нерадько добавил, что Росавиация предлагает обнулить для авиакомпаний аэронавигационные сборы в Дальневосточном федеральном округе и Арктике, «что позволит снизить себестоимость перевозки». В других регионах предлагается снизить сборы на 50%, передает РИА «Новости».

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.

По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели.