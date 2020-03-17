Мнение: Продавщица в ужасе: Но она же такая одна на всю Россию?

17.03.2020, 11:25, Разное

Зашел в “Пятерочку”. Толпа. Переместился в другую, где всегда меньше народу. Поближе к дому. Продавщица бегает вся в мыле.

– Вы чего набираете всё, набираете?! – кричит на покупателей. – Я не успеваю товар выкладывать. И ценники менять. Шо?! Война началась?!

И этот вопрос она непосредственно мне адресовала. Я как раз брал с полки маринованные огурцы – дюже я их люблю. Огурцы не раскупают. Впрочем, и так всё есть. Ну и я сходу (иногда невозможно сдержаться):

– Война – женщина. Да. НАТО сделали вид, что проводят учения. А сами малыми ядерными зарядами разбомбили половину России.

– Ой, да шо ж это?! – Рот ладонью зажимает. В ужасе таком, словно в обморок грохнется.

– Вы что, дама?! – спрашиваю немедленно. – Шутка же. За новостями не следите? Телевизор не смотрите?

– А шо такое?

– Ничего она не смотрит. – Мимо проходит другая продавщица. Окидывает ту презрительным взглядом. – Бухала она полторы недели. Надо было уволить, да пожалело начальство.

– Да вы – счастливый человек, – говорю я с широкой улыбкой. – Так держать. Нет никакого НАТО. Страна в порядке. Стояла, стоит и стоять будет.

Тут она меня убила:

– Ну и тебе того же.

Смеясь, пошел к кассе. Нет, продуктами я не закупаюсь впрок. Только на один день – поесть что-нибудь вкусненькое. Лучше готовить самому, чем неизвестно кто приготовит мне неизвестно что в ресторане или кафе.

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