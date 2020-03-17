В Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантина. В стране прекратят работать метро и междугородный транспорт

17.03.2020, 11:15, Новости дня

Верховная Рада Украины одобрила ряд мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса COVID-19. В частности, депутаты установили административную и уголовную ответственность за нарушение карантинного режима.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, самовольный выход из карантина может караться штрафом от 17 до 32 тысяч гривен ($637 – 1200) или ограничением свободы на срок от полугода до трех лет. “Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет “, – подчеркнул министр.

Также депутаты Рады поручили правительству установить доплаты в размере до 200% к зарплатам медикам, занятым в ликвидации распространения COVID-19.

Ранее Украина объявила о закрытии своих границ из-за распространения коронавируса. Власти ограничили авиасообщение с другими государствами и въезд в страну иностранцев.

С 18 марта в Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны, сообщает Министерство инфраструктуры. Это касается и междугородних, и межобластных перевозок. Мера начинает действовать с полудня 18 марта.

Также с полудня 18 марта в городах Украины прекращает работу метрополитен. Остальной городской транспорт продолжит работать, но с ограничениями. Так, перевозки в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях могут осуществляться, только если в салоне находится до десяти человек.

Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

В стране временно прекратили работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры.