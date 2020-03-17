Водка и сухая сауна: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал советы по профилактике коронавируса

17.03.2020, 11:15, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных органов власти дал несколько рекомендаций по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ (“Столичное телевидение”).

В частности, белорусский лидер предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку – для профилактики.

– Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус, – поделился Лукашенко. – Но не на работе, – предупредил глава Беларуси.

После согласования должностных назначений Александр Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну – по словам президента, коронавирус погибает при 60 градусах.

Белорусский президент позитивно оценил работу медицинского персонала республики, а также призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе.

– Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит! – подытожил Лукашено.

Накануне президент Беларуси резко отреагировал на информацию о том, что Россия из-за распространения инфекции закрыла границу с Беларусью. Лукашенко заявил, что в Беларуси относительно спокойная обстановка с заболеваемостью, а “Россия вся полыхает от коронавируса”.

В Беларуси на данный момент выявлено 36 заболевших коронавирусом, в России – 93 человека. При этом, по официальной статистике, в обеих странах пока нет ни одного умершего.