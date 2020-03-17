Компания Xiaomi решила продлить срок жизни Xiaomi Mi 6

17.03.2020, 9:10, Новости дня

Китайская компания Xiaomi неоднократно сообщала, что смартфон Xiaomi Mi 6 остается достаточно актуальным на рынке.

Вместе с тем аппарат еще неделю назад получил обновленную версию прошивки с новой оболочкой. Однако теперь в компании Xiaomi сообщили о начале действия акции, которая предполагает возможность замены батареи на смартфоне всего за 7 долларов. Крое того, воспользоваться данным предложением могут пока лишь в Китае.

Предполагается, что новый аккумулятор сможет активно проработать еще несколько лет, что продлит сроки эксплуатации данного аппарата. Напомним, смартфон имеет мощный чип Qualcomm Snapdragon 835 с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти в максимальной комплектации.