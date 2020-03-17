Гаджеты: Новый смартфон ZTE Axon 11 5G дебютирует 23 марта

17.03.2020, 11:00, Новости дня

Китайская компания ZTE анонсировала скорое появление нового смартфона ZTE Axon 11, отличием которого станет модем, поддерживающий сети 5G.

В свою очередь, официальный дебют данного устройства состоится 23 марта. Известно, что новый смартфон будет доступен на рынке под названием Axon 10s Pro. Вместе с тем пользователи уже могут ознакомиться с тизерами аппарата, который сможет приятно удивить качеством работы видеокамеры. Напомним, техническое обеспечение выражено в применении продвинутого процессора Qualcomm Snapdragon 865.

Кроме того, новинка получит также ряд других продвинутых опций, которые до настоящего времени остаются неизвестными и будут известны несколько позже. Более точные сведения об аппарате пока остаются неизвестными.