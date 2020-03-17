Личное: За что вы накинулись на меня?
17.03.2020, 11:05, Разное
Опубликовала в Инстаграме фоточку. В отличие от всех пись, я не пользуюсь фотошопом. Иногда у меня бывают прыщи. Не верите? Вот — прямое, неопровержимое доказательство:
Фото: Моё
Высыпания на коже у меня появляются в случаях, когда я пробую любую новую косметику медицинского класса — то, что у нас принято называть космецевтикой.
Да, и что? Это повод кидаться на меня?
В чём отличие косметических средств медицинского класса от косметики, которая продаётся в обычных магазинах, и почему я всё-таки продолжаю пользоваться косметецевтикой несмотря на прыщи?
И что, собственно, делать с сами прыщами?! Так, что ли, ходить?
Давайте разбираться.
Итак: почему космецевтика?
1. Содержание чистых ингредиентов в космецевтике составляет 99%. Бренды масс-маркета часто используют в составе филлеры, что совсем не хорошо для кожи.
2. В космецевтике содержание активных ингредиентов (витамин С, ретинол, антиоксиданты) — на несколько порядков выше, чем в обычной косметике по уходу за кожей.
Про ретинол хочу сказать отдельно.
Я его обожаю: у меня и крем для тела — с ретинолом, и куча сывороток для лица, и крем круг глаз и даже бальзам для губ. В ретиноле я — по самые брови, и считаю его одним из ключевых факторов того, что выгляжу молодо.
Опять же: ретинол у меня — только медицинского класса, а, значит, он сильный.
3. Косметические средства медицинского класса обязаны пройти клинические исследования, доказывающие их эффективность. В масс-маркете этого требования нет.
4. Средства масс-маркета работают только на самом поверхностном слое кожи: помазали — вроде, помягче стала. На этом, собственно, всё.
Космецевтика проникает в глубокие слои кожи — туда, где непосредственно вырабатывается коллаген. Если вы хотите не просто смягчить кожу, но и её омолодить, необходимо воздействовать на глубокие слои.
Достаточно оснований, чтобы пользоваться средствами медицинского класса?
Если вы на них, подобно мне, подсядете, то ваша кожа, с большой долей вероятности, будет выглядеть моложе.
Однако есть и «побочка»: из-за повышенного содержания активных ингредиентов на коже могут появиться высыпания. Особенно, когда средство — новое, и кожа к нему пока не привыкла.
Я жду, пока привыкнет, и на масс-маркет не перехожу.
Я действительно не считаю прыщи достаточным основанием отказываться от высокоэффективных, по-настоящему работающих средств по уходу за кожей.
Я продолжаю пользоваться космецевтикой, а мелкие прыщики, если они появляются от нового средства, убираю лазером.
Лазер быстро снимает воспаление, открывает поры, заблокированные активными ингредиентами космецевтики, и улучшает текстуру кожи.
Фото: Моё
Неважно, сколько вам лет — 18 или, как мне, 38. Я не хочу стареть, поэтому пользуюсь косметикой с повышенным содержанием активных ингредиентов, от чего у меня бывают высыпания на коже. Кто-то проходит через гормональную перестройку организма. У кого-то прыщики появляются по другим причинам.
Это нестрашно. Лазером всё убирается легко и безболезненно. А бонусом к лечению акне вы получите дополнительную активацию выработки коллагена и эластина, что для каждой женщине после 30 — большое счастье!
Я делаю процедуры в центрах EPILAS.
Тому — две причины:
1) Самое новейшее оборудование из Германии.
2) Врачи, которые на нём работают.
EPILAS — это сертифицированные медицинские центры, которые соблюдают все условия безопасности и гигиены, а не полуподвальные, заразные салончики, где на китайском говне пашут косметологами вчерашние маникюрши.
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
Прыщи были? Что с ними делали?
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Источник: Лена Миро
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