Личное: За что вы накинулись на меня?

17.03.2020, 11:05, Разное

Опубликовала в Инстаграме фоточку. В отличие от всех пись, я не пользуюсь фотошопом. Иногда у меня бывают прыщи. Не верите? Вот — прямое, неопровержимое доказательство:



Фото: Моё

Высыпания на коже у меня появляются в случаях, когда я пробую любую новую косметику медицинского класса — то, что у нас принято называть космецевтикой.

Да, и что? Это повод кидаться на меня?

В чём отличие косметических средств медицинского класса от косметики, которая продаётся в обычных магазинах, и почему я всё-таки продолжаю пользоваться косметецевтикой несмотря на прыщи?

И что, собственно, делать с сами прыщами?! Так, что ли, ходить?

Давайте разбираться.

Итак: почему космецевтика?

1. Содержание чистых ингредиентов в космецевтике составляет 99%. Бренды масс-маркета часто используют в составе филлеры, что совсем не хорошо для кожи.

2. В космецевтике содержание активных ингредиентов (витамин С, ретинол, антиоксиданты) — на несколько порядков выше, чем в обычной косметике по уходу за кожей.

Про ретинол хочу сказать отдельно.

Я его обожаю: у меня и крем для тела — с ретинолом, и куча сывороток для лица, и крем круг глаз и даже бальзам для губ. В ретиноле я — по самые брови, и считаю его одним из ключевых факторов того, что выгляжу молодо.

Опять же: ретинол у меня — только медицинского класса, а, значит, он сильный.

3. Косметические средства медицинского класса обязаны пройти клинические исследования, доказывающие их эффективность. В масс-маркете этого требования нет.

4. Средства масс-маркета работают только на самом поверхностном слое кожи: помазали — вроде, помягче стала. На этом, собственно, всё.

Космецевтика проникает в глубокие слои кожи — туда, где непосредственно вырабатывается коллаген. Если вы хотите не просто смягчить кожу, но и её омолодить, необходимо воздействовать на глубокие слои.

Достаточно оснований, чтобы пользоваться средствами медицинского класса?

Если вы на них, подобно мне, подсядете, то ваша кожа, с большой долей вероятности, будет выглядеть моложе.

Однако есть и «побочка»: из-за повышенного содержания активных ингредиентов на коже могут появиться высыпания. Особенно, когда средство — новое, и кожа к нему пока не привыкла.

Я жду, пока привыкнет, и на масс-маркет не перехожу.

Я действительно не считаю прыщи достаточным основанием отказываться от высокоэффективных, по-настоящему работающих средств по уходу за кожей.

Я продолжаю пользоваться космецевтикой, а мелкие прыщики, если они появляются от нового средства, убираю лазером.

Лазер быстро снимает воспаление, открывает поры, заблокированные активными ингредиентами космецевтики, и улучшает текстуру кожи.



Фото: Моё

Неважно, сколько вам лет — 18 или, как мне, 38. Я не хочу стареть, поэтому пользуюсь косметикой с повышенным содержанием активных ингредиентов, от чего у меня бывают высыпания на коже. Кто-то проходит через гормональную перестройку организма. У кого-то прыщики появляются по другим причинам.

Это нестрашно. Лазером всё убирается легко и безболезненно. А бонусом к лечению акне вы получите дополнительную активацию выработки коллагена и эластина, что для каждой женщине после 30 — большое счастье!

Я делаю процедуры в центрах EPILAS.

Тому — две причины:

1) Самое новейшее оборудование из Германии.

2) Врачи, которые на нём работают.

EPILAS — это сертифицированные медицинские центры, которые соблюдают все условия безопасности и гигиены, а не полуподвальные, заразные салончики, где на китайском говне пашут косметологами вчерашние маникюрши.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Прыщи были? Что с ними делали?

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