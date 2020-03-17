 

Безопасность не гарантирована – в Польше задумались об отмене визита в Смоленск

17.03.2020, 10:59, Новости дня

Несмотря на то что польские власти пока что не приняли официального решения об отмене визита в Смоленск по случаю 10-й годовщины смоленской авиакатастрофы, всё указывает на то, что он не состоится, пишет на портале Wirtualna Polska журналист Крыстиан Виногродский. На портале Wirtualna Polska он сообщает, что РФ не в состоянии гарантировать безопасность членам польской делегации.


Reuters

До сих пор официально неизвестно, пройдут ли памятные мероприятия в Смоленске. На горизонте появилась другая проблема в виде эпидемии коронавируса. Россияне боятся ситуации, в которой кто-то из польской делегации рискует заразиться этим вирусом, пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Крыстиан Виногродский.

Символическое 10-летие Смоленской катастрофы приходится на 10 апреля. Одной из проблем была дата, которая выпадает на Страстную пятницу. Появились голоса, что церемония будет отложена. Также неизвестно, кто войдёт в состав делегации, которая направится в Россию, если вообще такой визит состоится. Организация мероприятий 10-й годовщины в Польше также принимается во внимание, рассказывает автор. 

Российская сторона заверяет Польшу в своём нежелании отменить польский визит, но при этом подчёркивает, что она не в состоянии обеспечить безопасность польской делегации. Если бы, например, в ходе этого визита заразился премьер страны Матеуш Моравецкий или президент Анджей Дуда, то этот вопрос стал бы, мягко говоря, «проблематичным». 

Подготовка к памятным мероприятиям должна быть заморожена, и шансов на её возобновление очень мало, отмечает польский журналист. 

В пятницу президент Польши в своей речи также не исключил возможности отмены памятных мероприятий. «Мы должны быть гибкими и подготовленными к любым обстоятельствам», — сказал глава польского государства. Официальный представитель правительства Пётр Мюллер также поставил в зависимость от развития ситуации проведение государственных мероприятий. «О решении, вероятно, будет объявлено на следующей неделе», — сообщил он. 

Комментарии читателей на сайте Wirtualna Polska: 

smref: Пусть летят все, начиная с президента и заканчивая Качиньским. Но только в одном самолёте.

kl: Вот именно, где начальник? Его спрятали в каком-то бункере, чтобы коронавирус его не нашёл? 

Jack: Пусть они летят, но не возвращаются. 

Dana: С самого начала было известно, что они не поедут, потому что они боятся, а сейчас они оправдывают своё решение коронавирусом.

Yes: Конечно, самая большая проблема заключается в том, что памятные мероприятия, посвящённые 10-й годовщине, не состоятся. 

sufler: Туск должен повторить визит, в 10-ю годовщину трагедии он должен кинуться в объятия Путина. 

fifka: В такой момент думать о смоленской годовщине является полной глупостью. Есть намного более серьёзные вопросы — как коронавирус. Сейчас это проблема. Смоленск — это уже история. 

tak sobie myśle: А это случайно не дело рук русских?

hanys: Пусть РФ перекопает эту территорию и посадит деревья. Проблема решится. 

ja: По какому праву Путин запрещает нам провести памятные мероприятия этой великой трагедии. Качиньский должен настоять на своём и лететь. Кроме того, должны пройти большие памятные мероприятия в центре Варшавы. 

 



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