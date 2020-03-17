Патриарх Кирилл ужесточил правила проведения богослужений

17.03.2020, 10:51, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с угрозой распространения коронавируса утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств, сообщили в Московском патриархате.

Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования, передает ТАСС.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).