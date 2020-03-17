В центре Москвы автомобиль сбил вдову Юрия Любимова

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17.03.2020, 10:51, Новости дня

Вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы, сообщил источник в медицинских кругах.

«Каталин Любимова получила травмы во время наезда на нее автомобиля на Пречистенке в Москве. Женщина получила вывих колена и перелом руки. В настоящее время она госпитализирована», – сообщил источник ТАСС, отметив, что ДТП произошло накануне.

По его словам, правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, который наехал на Любимову.



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