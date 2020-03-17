Мнение: США закрывают часть баз в Ираке

17.03.2020, 10:50, Разное

Систематические обстрелы американской военной базы в Таджи возымели результат.

США анонсировали скорое закрытие 3х из 8 военных баз на территории Ирака https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51914600, включая базу в районе Аль-Каима, недалеко от границы с Сирией.

Официальный предлог для закрытия "победа над ИГИЛ" и отсутствие необходимости в этих базах в этих реалиях. Сами базы и часть имущества будут переданы министерству обороны Ирака.

Разумеется, причина сокращения присутствия кроется в иранском давлении, которое проявляется через давление иракских властей опирающихся на решение парламента о выводе американских войск с территории Ирака, а также систематические нападения различных иранских прокси на американские объекты. Помимо "Катаиб Хезбалла" и "Харакат-ан-Нуджба", под это дело была создана новая шиитская группировка, которая взяла на себя ответственность за атаки на америкацев и анонсировала их регулярное повторение, пока американцы не уйдут. Разумеется, США могут бомбить иракские военные объекты (что уже привело к гибели иракских военных), объекты иранских-прокси и даже пытаться искать тех, кто непосредственно обстреливает американцев ракетами, но в условиях действий в районах с преобладающим шиитским населением, враждебно настроенным к США и невозможности проводить полноценную КТО против них без поддержки иракцев, перспективы этой борьбы околонулевые. Более того, удары в шиитских районах, будут лишь повышать уровень антиамериканизма и число нападений, особенно если учитывать, что две ключевые шиитские фракции иракского парламента поддерживают курс на реализацию решения парламента по выводу американских войск.

Иран после гибели Сулеймани и показательного ответа по базе Айн-аль-Ассад, вернулся к своей гибридной стратегии по выдавливанию США из Ирака, действуя не напрямую (чтобы не попасть в ситуацию прямой войны с США, где у него нет особых перспектив на победу), а руками своих многочисленных клиентов. Сокращение кол-ва американских баз в Ираке, один из достигнутых результатов, но до конца партии еще далеко – американцы наверняка укрепят безопасность оставшихся баз + Госдеп уже анонсировал, что США будут отвечать на удары по своим базам, а значит ракетная война в Ираке продолжится – иранские прокси будут обстреливать американские базы, американцы будут бомбить базы "Хашд Шааби" и других организаций. Но как показывает пример ударов Израиля по иранским прокси в Сирии, Иран к такой войне давно привык и к потерям в живой силе он малочувствителен, а вот сколько под ракетными обстрелами продержаться американцы, если там будут продолжаться потери, это большой вопрос.

PS. Сегодня утром была обстреляна база Бесмая, где размещались испанские военные. О потерях или серьезных разрушениях не сообщалось. Это новая реальность для США и НАТО в Ираке, которую они сами создали убив Сулеймани и Мухандиса.

PS2. На спутниковой фотографии, американская база на железнодорожном заводе в районе Аль-Каима. Фото сделано летом 2018 года. С тех пор она несколько укрупнилась.