Американские фондовые рынки рухнули второй раз за неделю. Это произошло после заявления Трампа о возможной рецессии в экономике США

17.03.2020, 10:42, Новости дня

Американские фондовые индексы показали второе за неделю рекордное падение на закрытии биржи. Индекс S&P 500 упал почти на 12%, Dow Jones – на 12,9%, Nasdaq – на 12,3%.

Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, что из-за коронавируса в экономике страны может начаться рецессия. Трамп также выразил мнение, что вспышка заболевания продлится до июля или августа или “может быть и дольше”.

Падение Dow Jones в абсолютном выражении стало максимальным за всю историю. В процентном соотношении оно стало крупнейшим с “черного понедельника” 1987 года, когда индекс упал более чем на 22%.

В прошлый раз американские биржи закрывались обвалом 12 марта – в среднем индексы снизились на 9-10%. Накануне этого Трамп объявил о запрете на въезд в США из стран Евросоюза.

Число заразившихся коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, составляет около 16 тысяч человек, за прошедшие сутки в мире подтвердили почти 14 тысяч случаев заражения COVID-19.

Накануне Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 1 процентный пункт – до 0-0,25%, чтобы смягчить ущерб, который американской экономике нанес коронавирус. Инвесторы могли расценить снижение ставки ФРС как признак того, что власти США не могут контролировать ситуацию с коронавирусом. На открытии торгов в понедельник в странах Юго-Восточной Азии началась массовая продажа бумаг. В Сиднее биржи упали на 7%, в Гонконге индексы потеряли 2%. Цены на нефть также упали на 3%, и единственным, что выросло в цене, стало золото – традиционный актив, в который инвесторы вкладывают средства, выводя деньги с падающего рынка.