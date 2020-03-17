Друг Оскара Кучеры пожаловался актеру на нехватку продуктов в США из-за коронавируса

17.03.2020, 10:41, Разное

Артист Оскар Кучера пояснил о ситуации с коронавирусом на территории США. По его словам, друг, проживающий в этой стране, пояснил о повышенной панике, а также дефиците некоторых продуктов и туалетной бумаги в магазинах.

Кучера отметил, что недавно с ним созванивался товарищ из США. «Русские паникуют не так, как американцы: сейчас у нас в магазинах есть все продукты, полки не опустошены. Друг из Майами сейчас и вовсе боится выйти из дома, но в то же время жалуется на дефицит еды, которая появится лишь через день. Это связано с тем, что во многих магазинах попросту не осталось продуктов», – пояснил актер. Сам же Кучера на данный момент соблюдает все меры предосторожности: к примеру, его дети уже на домашнем обучении.

Впрочем, все равно нужно быть более бдительными, считает Кучера. На сегодняшний день в США зафиксировано более 2500 случаев коронавируса, из них 50 – смертельных. Возможно, количество зараженных больше, ведь тесты берутся не у каждого потенциально инфицированного.