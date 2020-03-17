 

Друг Оскара Кучеры пожаловался актеру на нехватку продуктов в США из-за коронавируса

17.03.2020, 10:41, Разное

Артист Оскар Кучера пояснил о ситуации с коронавирусом на территории США. По его словам, друг, проживающий в этой стране, пояснил о повышенной панике, а также дефиците некоторых продуктов и туалетной бумаги в магазинах.
Кучера отметил, что недавно с ним созванивался товарищ из США. «Русские паникуют не так, как американцы: сейчас у нас в магазинах есть все продукты, полки не опустошены. Друг из Майами сейчас и вовсе боится выйти из дома, но в то же время жалуется на дефицит еды, которая появится лишь через день. Это связано с тем, что во многих магазинах попросту не осталось продуктов», – пояснил актер. Сам же Кучера на данный момент соблюдает все меры предосторожности: к примеру, его дети уже на домашнем обучении.

Впрочем, все равно нужно быть более бдительными, считает Кучера. На сегодняшний день в США зафиксировано более 2500 случаев коронавируса, из них 50 – смертельных. Возможно, количество зараженных больше, ведь тесты берутся не у каждого потенциально инфицированного.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Александр Васильев: “Удачные образы позволяют Екатерине Стриженовой выглядеть стройной и молодой”

06.02 / Мнение: Наш Трамп отбился

09.01 / Наука: Польза котов для здоровья. Что говорит наука?

26.01 / Дмитрий Харатьян ради семьи отказался от актёрских амбиций

17.01 / Мнение: Осетровая мафия и Русское лото

24.01 / Наука: Сепсис уносит вдвое больше жизней, чем считалось ранее

31.01 / Ученые из Австралии нашли очередное подтверждение теории относительности Эйнштейна

03.03 / Бостонский брак: союз во имя независимости

31.01 / Новый Land Rover Defender показали на качественных рендерах

31.01 / Евгений Плющенко о романе с Мариной Девятовой: «Может, ей это просто приснилось?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика