Гаджеты: Смартфон LG V60 ThinQ 5G оказался дешевле Galaxy S20 Ultra

17.03.2020, 10:41, Разное

Недавно прошла презентация смартфона LG V60 ThinQ 5G. Он не особо отличается от предшественника, но оказался бюджетнее флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra.

Премьера нового смартфона южнокорейской компании LG состоялась в конце февраля. Мобильный аппарат не особо отличается от прошлой модели ни собственной концепцией, ни дизайном. Вместе с тем, V60 ThinQ 5G обладает большим 6,8-дюймовым экраном и отличным аккумулятором на 5000 мАч. По сравнению с недавно вышедшими флагманскими новинками, это технологическое устройство еще радует своей ценой.

К примеру, на американском рынке за девайс требуют не меньше 800 долларов США, но за такую стоимость потребитель не сможет получить дополнительный экран Dual Screen. Однако для многих людей обзавестись смартфоном без такого аксессуара и есть плюс. За чехол необходимо заплатить еще 100 долларов. Такие тарифы у мобильного оператора T-Mobile. Полный комплект у Verizon стоит 950 долларов. В США за Samsung Galaxy S20 просят 1000 долларов, еще $400 нужно добавить за версию Ultra. Это свидетельствует о том, что LG V60 ThinQ 5G дешевле в Соединенных Штатах, нежели смартфон Samsung. Заказы на указанное выше устройство LG станут принимать с 20 марта.

Данная фирма из Южной Кореи, хоть и не является первым игроком на рынке смартфонов, но может предложить клиентам как недорогие, так и топовые варианты. У V60 ThinQ 5G отличные возможности в сфере фото, звука и видео, а также обновленный интерфейс. Представители компании отметили, что их изобретение заточено под мобильный жизненный образ с максимальной производительностью. Плюсы: основная камера на 64 Мп, запись роликов в 8K-режиме, интеллектуальные возможности датчика с машинным обучением.