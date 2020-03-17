В Москве обсуждают план полного закрытия столицы на карантин

17.03.2020, 10:41, Разное

По сведениям ресурса «Открытые медиа» со ссылкой на достоверные источники, власти Москвы рассматривают вопрос о введении жесткого карантина в городе. Изменения вступят в силу лишь в том случае, если до 20 марта количество заболевших коронавирусом значительно вырастет.

При таком раскладе, все сотрудники компаний и предприятий, которые не задействованы в жизнеобеспечении столицы, будут переведены на домашний режим работы. Сообщается о вероятности изменения графика торговых центров, а вот бары, кафе и рестораны могут быть закрыты. Кроме того, в мэрии обсуждают, каким образом можно ограничить движение из Москвы и функционирование общественного транспорта внутри города.

В крайнем случае, будет закрыто даже метро. Напомним, что 16 марта Сергей Собянин принял решение об ужесточении карантинного режима в Москве: уже с 21 числа закроются все школы, запрещено проводить любые массовые мероприятия на открытом воздухе.