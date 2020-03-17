Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко окрестили младшую дочь

17.03.2020, 10:41, Разное

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко oкрестили младшую дочь, которая появилась на свет в начале февраля, о чем он сообщил в своем микроблоге в Instagram. Крестными родителями малышки Евы стали друзья пары – Алексей Миранчук и Диана Щербакова. На церемонии присутствовала и старшая дочь пары Милана. После окончания таинства крещения знаменитости и их друзья сфотографировались в церкви вместе со священником и поделились снимком с поклонниками в соцсетях. По словам Тарасова, девочка вела себя тихо всю дорогу в церковь и после.

Теперь я спокоен и поздравляю крестных с новой ответственностью – духовным воспитанием Евы. Я в любом случае всегда рядом и никогда не дам в обиду,- написал в соцсетях полузащитник.

Будь счастлива, моя милая! Мы с папой и твоим Ангелом Хранителем всегда рядом, – опубликовала у себя на странице в соцсетях Анастасия Костенко.

После крестин знаменитости устроили настоящий праздник в своем загородном доме – они украсили его воздушными шариками, а на стол поставили торт с именем Евы. Кстати, имя дочке спортсмен придумал сам.

Для Дмитрия Тарасова Ева – третий ребенок, причем третья дочка. Вторая дочь появилась в июле 2018 года.

23 марта состоится очередное судебное заседание по делу футболиста об алиментах дочери Ангелине от первого брака с Оксаной Пономаренко. Полузащитник должен платить по 400 тысяч рублей в месяц, однако сидевший без работы более полугода Тарасов настаивает на снижении их до 15 тысяч рублей.

Напомним, недавно Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским клубом “Рубин”, по которому он получает 500 тысяч рублей в месяц. Однако футболист так и не успел выйти на поле из-за получения серьезной травмы ноги во время сборов. Он даже перенес операцию в одной из клиник Рима. “Рубин” принял решение все же выплачивать игроку положенную по договору зарплату. Сейчас у Тарасова период восстановления. На пике своей карьеры спортсмен получал 2,4 миллиона евро в год, когда выступал за “Локомотив”.