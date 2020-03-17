 

Коронавирус затронул и космос: празднование Дня космонавтики перенесли с 12 апреля на осень

17.03.2020, 10:40, Новости дня

Праздник отметят 4 октября 2020 года – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Празднование Дня космонавтики в 2020 году из-за угрозы коронавирусной инфекции перенесли с 12 апреля на 4 октября. Об этом 17 марта сообщил Роскосмос.

В Москве временно запрещены любые массовые мероприятия, а на День космонавтики традиционно съезжается множество иностранных гостей для участия в как раз таки массовых мероприятиях. Главное же торжество проходит в Государственном Кремлевском дворце.

Поэтому отметить праздник решено 4 октября 2020 года – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, сообщил источник ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа выпустил указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. На открытом воздухе запрещаются мероприятия с любым числом участников. Также до 12 апреля закрываются все московские школы.

С 18 марта РФ закрывает все государственные границы для въезда иностранцев.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко подался в вирусологи и рассказал о методах лечения коронавирусной инфекции водкой и сауной.



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