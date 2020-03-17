В США начались клинические испытания экспериментальной вакцины против коронавируса

17.03.2020, 10:35, Новости дня

В Вашингтонском научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

Препарат получил название мРНК-1273 (mRNA-1273). Для его производства был использован экспериментальный подход, ускоряющий разработку вакцин.

Как известно, обычные вакцины создаются с использованием мёртвых или ослабленных вирусов-мишеней. Они служат своего рода образцами для иммунной системы, чтобы в случае реального заражения её клетки могли идентифицировать и уничтожить патоген.

В данном случае вакцина не содержит коронавирус и активирует иммунную систему другим путём. Она даёт команду клеткам производить специфические белки (антитела).

Передаёт послание информационная, или матричная РНК (мРНК). Она естественным образом разрушается в организме человека с течением времени. Но перед этим вакцина должна обеспечить такой же иммунный ответ, какой вызвало бы заражение организма коронавирусом.

Ожидается, что в первой фазе клинических испытаний примут участие 45 добровольцев – три группы по 15 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Они получат различные дозы новой вакцины – две инъекции в плечо с перерывом в 28 дней. Наблюдать за участниками будут в течение 14 месяцев.

На данный момент вакцина введена уже четырём добровольцам.

Как поясняют специалисты, первая фаза испытаний позволит оценить, как каждый из участников реагирует на лечение (возникает ли иммунный ответ и насколько он мощный) и какие побочные эффекты могут возникнуть в ответ на введение различных доз препарата.

Если безопасность вакцины подтвердится, учёные перейдут ко второй, а затем и к третьей фазе клинических испытаний. Как правило, участников на этих этапах больше, а наблюдения за ними длятся дольше. Исследователи оценивают безопасность и эффективность препарата в долгосрочной перспективе, уточняют дозировки.

Если все три этапа испытаний пройдут успешно, контролирующие органы смогут одобрить широкое применение вакцины. (Но и после этого эксперты, как правило, следят за несколькими тысячами пациентов, чтобы убедиться в безопасности нового препарата и эффективности профилактики.)

Разработчики вакцины мРНК-1273, созданной с рекордной скоростью, надеются, что испытания пройдут успешно и в конечном итоге препарат обезопасит людей от инфекции, которая, напомним, может стать сезонной, как грипп.

Добавим, что мРНК-вакцины являются новшеством для медицины. Такие препараты ранее разрабатывались для борьбы с другими вирусами, к примеру, вирусом Зика. Также есть надежда на создание универсальной мРНК-вакцины против гриппа. Но ни один из таких препаратов еще не был одобрен к использованию в клинической практике.

Ранее “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о “фундаментальных” защитных мерах – личной гигиене и дезинфекции, а также о том, почему новый коронавирус – это очень серьёзно.

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Вести.Наука