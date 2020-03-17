 

Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

17.03.2020, 10:35, Новости дня

Необычное ДТП произошло в понедельник на месте реконструкции пензенского цирка — автокран рухнул при попытке "взять вес". Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

 

На сделанных днем 16 марта кадрах видно, что оператор немного приподнял груз и начал перемещать его влево, однако в этот момент стрела крана накренилась, а затем и вовсе завалилась, а вслед за ней и стоявшая на опорах тяжелая машина.

В опасной зоне не было людей, так что никто не пострадал. На грохот со всех этажей устремились строители, которым пришлось отвлечься от привычных забот и заниматься подъемом спецтехники.



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