Новосибирские зоологи рассказали о жизни малышки-орангутанга

17.03.2020, 10:35, Новости дня

Новосибирский зоопарк поделился фотографиями орангутанга Джулии. На днях ей исполнилось полгода. Сотрудники рассказали, как протекает жизнь малыша.

Дочку орангутангов Мишель и Бату взяли на искусственное вскармливание. Ведь Джулию отказалась кормить мама, поэтому первые месяцы жизни малютки уязвимы. Сначала ее кормили из бутылочки молочной смесью, теперь малышка есть фруктовое пюре и кусочки фруктов. У нее появилось уже четыре зуба. С каждым днём малышка становится любознательнее и более ловкой.

Для Джулии игры имеют особое значение, сообщают "Вести Новосибирск". Поскольку рядом пока нет взрослых орангутангов, которые могли бы её всему научить, она играет в разные игрушки самостоятельно, а также любит раскачиваться на небольшом канате. Единственные помощники в познании жизни — сотрудники зоопарка.

Отметим, старший брат Джулии по имени Матику родился в 2018 году. В настоящее время он живёт в семье орангутангов в Московском зоопарке.

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ГТРК "Новосибирск"