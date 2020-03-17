По меньшей мере три штата проводят праймериз на фоне эпидемии коронавируса

17.03.2020, 10:31, Новости дня

По меньшей мере в трех американских штатах во вторник пройдут президентские праймериз, в то время как страна пытается справиться с эпидемией коронавируса, которая перевернула с ног на голову повседневную жизнь.

На фоне призывов представителей органов здравоохранения не собираться группами более 10 человек Дональд Трамп заявил, что голосования должны продолжаться.

Праймериз пройдут в Аризоне, Иллинойсе и Флориде.

Первоначально планировалось, что голосование состоится также в Огайо. Однако губернатор Майк Девайн сообщил, что по решению санитарных властей штата выборы там будут перенесены на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса.

Бывший вице-президент Джо Байден все ближе подходит к тому, чтобы обеспечить свое выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии, но может потерпеть неудачу, если пожилые избиратели, которые обычно поддерживают его, не придут на участки.

Сенатор от Вермонта Берни Санденс тем временем не может позволить себе растерять поддержку молодых избирателей, которые были его самыми преданными сторонниками.

Из-за суматохи кампания оказалась в состоянии заторможенности. На смену митингам с личным участием кандидатов пришли подчас неуклюжие виртуальные мероприятия.

Сандерс является последним демократом, стоящим на пути Байдена к номинации, и не собирается уходить. Хотя после поражения Сандерса в Мичигане на прошлой неделе казалось, что его кампаня идет в никуда, его советники считают целесообразным оставаться в гонке, оценивая, как может развиваться ситуация в ближайшие дни и недели.

Вечером в понедельник Сандерс провел виртуальный митинг, в котором, кроме него самого, участвовали рокер Нил Янг и актриса-активистка Дэрил Ханна. Он также опубликовал видео с критикой Байдена за то, что тот, в бытность сенатором, заявлял о готовности сократить пособия по социальному страхованию. Сандерс часто использовал эту линию атаки в ходе дебатов в воскресенье.

«Мне не нужно говорить каждому, что мы живем в беспрецедентный и очень странный момент в истории нашей страны», – сказал Сандерс, заявив сторонникам, что, возможно, пришло время «переосмыслить нашу систему ценностей, переосмыслить многие из систем, в которых мы работаем».

Путь Сандерса к номинации становится все более трудным. Около половины делегатов партийного съезда уже распределены по кандидатам, и если Байден во вторник одержит новую большую победу, он закрепит и без того значительное преимущество, которое может стать непреодолимым.

Сандерс отстает от Байдена более чем на 150 делегатов, что означает, что ему нужно заручиться поддержкой не менее 57 процентов делегатов, которые еще не распределены, чтобы обеспечить свое выдвижение на съезде.

Байден, похоже, в понедельник сосредоточился на победе в борьбе за номинацию. В ходе телефонной прямой линии с избирателями он призвал их принять участие в праймериз во вторник, приняв меры предосторожности.

К нему присоединился бывший главный хирург США Вивек Мерти, занимавший эту должность во время второго срока президента Барака Обамы. Мерти призвал избирателей из группы риска голосовать по почте или проголосовать на улице, там, где это возможно.