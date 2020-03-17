Путин объяснил суть парламента в России

17.03.2020, 10:30, Новости дня

Оппозиция РФ нужна, но в парламенте не должно быть «бардака и шоу», считает президент Владимир Путин.

«И системная [оппозиция] нужна, и несистемная нужна. Я вам даже говорю не как действующий президент, а просто как житель России», – сообщил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», – сказал Путин.

Парламент – «это как раз место для дискуссий», отметил президент, отсылая к знаменитой фразе Бориса Грызлова (занимавшего пост спикера Госдумы в 2003-2011 гг.), «но это не место для драки и внутренних разборок, и самопиара».

Он также призвал вспомнить ситуацию 1990-х годов, когда в российском парламенте «бардак был, а не парламент».

«Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик», сказал глава государства.

«Вам нужны великие потрясения? А мне нужна великая Россия», – процитировал Путин государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина.

«Я думаю, что всем нам нужна великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти», – сообщил президент.

Путин не согласился с мнением, что оппозиция в РФ «ручная».

«У нас четыре парламентских партии. И у них часто очень свой взгляд на вещи», – напомнил президент. В качестве примера он привел КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что в стране насчитывается порядка 50 политических партий.

«Вот есть партия «Единая Россия», у которой есть контрольный пакет. Есть другие партии, которые часто не согласны, – всего четыре в парламенте – с точкой зрения правящей партии», – добавил Путин.