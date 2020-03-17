 

Суд в Москве заочно арестовал бывшего украинского депутата Мосийчука

17.03.2020, 10:30, Новости дня

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» решение судьи Артура Карпова. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца и будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, «в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства РФ на Украине причинен значительный материальный ущерб».

В ночь на 6 марта 2016 года неизвестные совершили нападение на здание посольства РФ в Киеве, повредив ведомственные машины. Днем дипмиссию забросали яйцами и камнями – таким образом украинцы митинговали за освобождение обвиняемой в убийстве российских журналистов Надежды Савченко.

Мосийчука в России заочно обвинили по этому делу 3 декабря 2019 года.

В начале марта представители Следственного комитета РФ подали ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.



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