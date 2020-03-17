 

Германия объявила о жестких ограничительных мерах на фоне коронавируса

17.03.2020, 10:30, Новости дня

Немецкое правительство решило ввести строгие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, немцы должны отказаться от поездок внутри и за пределы страны, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, ночевки в туристических целях недопустимы, информирует Deutsche Welle.

«Таких мер в нашей стране еще не было», – сообщила канцлер ФРГ. 

В стране планируют закрыть театры, музеи, торговые ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха, зоопарки, школы и университеты, спортивные залы, бассейны, игровые площадки, клубы, дискотеки, казино, бордели, бары и пабы. 

Меркель попросила граждан придерживаться новых ограничений и правил, чтобы помочь в сдерживании распространения коронавируса.

«Я надеюсь на понимание людей. Бесполезно закрывать школу, если ее ученики встретятся где-то еще», – добавила канцлер.

Ранее власти Германии приняли решение с 16 марта закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.

Ко вторнику число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тыс. человек. При этом число умерших от заболевания составило 7 тыс. 72 человека

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.



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