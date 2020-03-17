Власти решили ввести пакет мер поддержки экономики

17.03.2020, 10:26, Новости дня

Правительство и Центральный банк (ЦБ) решили ввести пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса, говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития».

Документ опубликован на сайтах правительства и ЦБ. Принимаются «оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», передает ТАСС.

Отмечается, что, благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет, правительство и Банк РФ «обладают достаточным объемом финансовых ресурсов» и «будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры».

«Правительство и Банк РФ вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов (связанных с распространением коронавируса) для населения и экономики», – указано в документе.

При этом в ЦБ сообщили, что на данный момент «невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки», передает РИА «Новости».

«Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств – все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения», – отмечает регулятор.

Указывается, что при необходимости Банк РФ готов распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) меры по неухудшению оценки финансового положения, принятые ранее для сферы туризма и транспорта.

При этом правительство не будет сокращать бюджетные расходы. Кроме того, Минфином «в режиме реального времени «будет осуществлен мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка».

Также правительство считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения и гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в данной области является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее в правительстве заявили об отсутствии кризиса в российской экономике.

До этого Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса. Кроме того, 13 марта президент США Дональд Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США, после чего нефть краткосрочно подорожала.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. В понедельник нефть опустилась до 30 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.