Росстандарт опроверг повышение стоимости поверки бытовых счетчиков

17.03.2020, 10:26, Новости дня

Стоимость поверки домашних счетчиков не увеличится из-за вступающих в силу в сентябре 2020 года новых правил, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«На стоимости это никак не отразится, поскольку никаких изменений в самом процессе поверки не произойдет. Изменится только фиксация результатов – с бумажного носителя на электронный», – передает ТАСС слова Абрамова.

Он пояснил, что по новым правилам с сентября единственным юридическим значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерений станет запись в реестре Росстандарта – ФГИС «Аршин» (ведомственная система с открытым доступом).

«При этом по закону допускается по просьбе заказчика возможность получения бумажного свидетельства. Но это опция: если она нужна потребителю, поверочная организация должна будет такое бумажное свидетельство выдать», – отметил глава Росстандарта.

По его словам, действующие на момент введения новых правил бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора, а следующие результаты будут оформляться по-новому, в электронном виде.

«Граждане ничего не должны в эту систему сами вносить, это обязанность организаций, выполняющих поверку. Пока эта запись о поверке не появится в системе, не будет считаться, что прибор проверен. Поверочные организации должны оперативно передавать информацию о выполненных работах в эту систему, в противном случае такую работу не надо оплачивать», – отметил Абрамов, добавив, что доступ к системе открыт для всех.