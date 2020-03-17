На юге Италии произошел ряд подземных толчков

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17.03.2020, 10:26, Новости дня

Ряд подземных толчков магнитудой до 3,5 зарегистрирован в ночь на вторник в южной итальянской области Калабрия, сообщили СМИ.

Как передает канал «РАИ-ньюс-24», о пострадавших и разрушениях не сообщается. По данным канала, население в районе города Козенца почувствовало землетрясение, многие вышли на улицу, передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что за сутки в Италии умерли от коронавируса еще 349 человек, общее число погибших достигло 2158 человек.



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