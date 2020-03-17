Бизнес матери московских единороссов обанкротился после того, как сын не смог переизбраться в Мосгордуму

17.03.2020, 10:25, Новости дня

Арбитражный суд Калининградской области начал процедуру банкротства бизнеса, принадлежащего матери главы московского отделения “Единой России” Андрея Метельского Эльдибитте Метельской.

Заявитель подлежит включению в реестр требований кредиторов с суммой свыше 360 миллионов рублей, указано в картотеке суда.

В июле 2019 года Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Андрей Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в 66 млрд рублей.

Формально недвижимость Метельского записана на его 75-летнюю мать Эльдибитту. У нее есть особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. метров. Также в собственности семьи Метельского находится квартира в центре Москвы, две дачи на Рублевке и другие объекты недвижимости. Кроме того, на Эльдибитту оформлены четыре австрийских отеля общей стоимостью около 40 млн евро.

Позже Навальный выпустил еще одно расследование, согласно которому руководитель московского отделения “Единой России” ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Согласно декларации политика, его доход за 2018 год составил 7 млн рублей, при этом у него якобы нет никакой недвижимости и даже автомобиля. Доходы жены Метельского за аналогичный период составили 10 тысяч рублей.

На прошедших в прошлом году выборах в Мосгордуму Метельский не смог переизбраться впервые с 2001 года и уступил в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. После подведения итогов выборов Метельский сказал, что на них серьезно повлияло расследование Навального.

В декабре 2019-го глава московского отделения “Единой России” выиграл суд у Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального. Он требовал опровергнуть часть сведений из расследования о своей недвижимости и удалить часть его фрагментов.