Актер Идрис Эльба подтвердил, что заразился коронавирусом

17.03.2020, 10:25, Новости дня

Британский актер Идрис Эльба, звезда сериалов “Лютер”, “Прослушка” и фантастического боевика “Тор” вечером 16 марта подтвердил, что заразился коронавирусом. По его собственным словам, у него пока нет никаких симптомов болезни, но он решил самоизолироваться.

“Люди: оставайтесь дома и ведите себя разумно. Никакой паники”, – обратился Эльба к поклонникам в твиттере.

Эльба снимался в новой версии “Матрицы”, работа над этим проектом сейчас приостановлена.

Ранее о том, что они заразились или больны коронавирусом, сообщили:

голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родилась в Украине,

голливудский актер Том Хэнкс,

тренер лондонского футбольного клуба “Арсенал” Микель Артета,

глава Каталонии Ким Торра,

жена премьер-министра Канады,

несколько других известных спортсменов.

По состоянию на утро 17 марта в мире насчитывалось более 167 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от этой инфекции достигло 6,5 тысяч. Только за последние сутки в мире подтвердили 13 903 новых случая заражения коронавирусом.