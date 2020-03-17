 

Актер Идрис Эльба подтвердил, что заразился коронавирусом

17.03.2020, 10:25, Новости дня

Британский актер Идрис Эльба, звезда сериалов “Лютер”, “Прослушка” и фантастического боевика “Тор” вечером 16 марта подтвердил, что заразился коронавирусом. По его собственным словам, у него пока нет никаких симптомов болезни, но он решил самоизолироваться. 

“Люди: оставайтесь дома и ведите себя разумно. Никакой паники”, – обратился Эльба к поклонникам в твиттере. 

Эльба снимался в новой версии “Матрицы”, работа над этим проектом сейчас приостановлена. 

Ранее о том, что они заразились или больны коронавирусом, сообщили:

голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родилась в Украине, 
голливудский актер Том Хэнкс,
тренер лондонского футбольного клуба “Арсенал” Микель Артета, 
глава Каталонии Ким Торра, 
жена премьер-министра Канады, 
несколько других известных спортсменов. 

 

По состоянию на утро 17 марта в мире насчитывалось более 167 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от этой инфекции достигло 6,5 тысяч. Только за последние сутки в мире подтвердили 13 903 новых случая заражения коронавирусом. 



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